Sono 25 le sanzioni elevate dalla Guardia Costiera di La Maddalena nella sola notte del 17 agosto nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno legato all’ancoraggio abusivo di unità da diporto durante le ore notturne nelle acque dell’Arcipelago.

Sanzionate dunque, fra le isole di Spargi, Budelli, Razzoli e Santa Maria ed in località “Porto della Madonna”, 25 unità tra motoscafi, catamarani, imbarcazioni a vela e navi da diporto che, seppure non appartenenti a residenti nel comune di La Maddalena, sostavano all’ancora in piena notte.

(Unioneonline/v.l.)

