Procede ad Alà dei Sardi, centro del Monteacuto di 1850 abitanti, l'esecuzione di importanti opere pubbliche. Terminati nei giorni scorsi i lavori del nuovo centro di aggregazione sociale-pastorale, sorto nei locali dell'ex cinema.

Si tratta di una moderna struttura polivalente con sala proiezioni e altre stanze per attività culturali e religiose, come la sala catechismo. L'opera è costata 680 mila euro, con un finanziamento di 460 mila euro da parte della Cei e di 220 mila euro provenienti dalle casse comunali. Il centro di aggregazione sarà inaugurato a breve dal vescovo, non appena si allenteranno le misure anti Covid.

Cominciati anche i lavori sull'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica (1,7 milioni di euro). È infatti già in corso il cambio delle lampade. Sempre sull'efficientamento energetico affidati i lavori che interesseranno la Casa comunale, il centro sociale e la scuola materna (1,1 milione di euro).

Già appaltate inoltre altre opere pubbliche: il centro turistico multimediale ( 435 mila euro) e il nuovo campo sportivo, che sorgerà sulle ceneri del vecchio campo comunale. Per un importo complessivo di 850 mila euro ( fondi regionali) verrà realizzato un manto in erba sintetica e una nuova pista di atletica, in linea con la grande tradizione podistica cittadina.

"Con grande soddisfazione stiamo realizzando per intero il nostro programma.- commenta il sindaco di Alà dei Sardi Francesco Ledda - Sono stati mesi molto duri, inutile negarlo, segnati dalla pandemia, dalla quale contiamo di uscire al più presto. Ad ogni modo l'attività amministrativa è continuata. Il grande lavoro sinergico politico e di programmazione, che ha visto impegnata tutta la struttura comunale, ora vede i suoi frutti, che contribuiranno a rendere Alà dei Sardi notevolmente migliore e più vivibile".

© Riproduzione riservata