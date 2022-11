Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione dei servizi tra i temi del convegno nel sedicesimo “Meeting del turismo” in programma venerdì 2 dicembre al Museo Archeologico di Olbia. «A stagione appena passata, bisogna pensare al 2023 e, come indicato dal PNRR, il turismo dovrà promuovere modelli innovativi e di organizzazione del lavoro – hanno sottolineato gli organizzatori durante la presentazione - per sviluppare le competenze attraverso l’accesso ad una formazione qualificata».

Sotto la guida del direttore scientifico Carlo Marcetti l’evento organizzato dall’associazione “Una scuola sarda” metterà a confronto esperti del mondo imprenditoriale, politico, istituzionale e accademico. A seguire la cerimonia del Premio “Gusto” per il Turismo, istituito sette anni fa, importante riconoscimento per le eccellenze sarde che valorizzano e promuovono l’Isola fuori dai confini: Francesca Pranteddu per la miglior tesi di laurea, il marchio Birra Ichnusa nella categoria “Imprenditoria”, il Comune di Olbia e il comico Dany Cabras i nomi scelti quest’anno dalla giuria.

In serata, dalle 18 alle 20, in collaborazione con l’Archivio Mario Cervo, sempre al Museo Archeologico, il concerto di musica popolare spagnola della cantante Denise Gueye.

Sabato 3, dalle nove e mezzo alle 12.30, il seminario formativo su “Accoglienza e Ospitalità” nel comparto ricettivo, alberghiero e ristorativo, rivolto a tutti i lavoratori del settore e agli studenti e tenuto dal dott. Salvatore Spinosa. Il meeting si conclude domenica 4 dicembre con la giornata ecologica, in collaborazione con l’associazione Plastic Free, presentata dall’assessora ai Lavori Pubblici (con delega ai Parchi urbani e servizi per la tutela dell’ambiente e del verde) Antonella Sciola. Appuntamento alle 9 dietro la chiesa della Sacra Famiglia per ripulire l’ansa di Mogadiscio.

