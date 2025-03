Alla ricerca e valorizzazione della propria storia, anche attraverso le fotografie. Per questo motivo la popolazione residente come anche quella che non lo è più (magari emigrata o discendente da aglintesi emigrati), è invitata dal Comune di Aglientu a contribuire alla creazione dell’Archivio Storico Fotografico, al fine di realizzare una raccolta legata alla storia locale. Appello dunque alla collaborazione di coloro che siano in possesso «di foto significative dal punto di vista storico, archeologico e paesaggistico o che ritraggano momenti di vita personale e sociale, quali cerimonie, attività lavorative, scolastiche, di svago o paesaggi che risalgano dalla fine dell’ottocento fino agli anni settanta del novecento (anche da restaurare)».

Il materiale si potrà consegnare al personale dell’Area di Promozione Turistica che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di consegna temporanea e che successivamente provvederà alla restituzione degli originali agli interessati non appena ultimata la copia del materiale. Per le consegne recarsi presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o telefonare al n. 0796579110. Sebbene abitato nel periodo nuragico, il centro urbano di Aglientu risale a poco più di un secolo fa; un periodo di tempo che, potenzialmente, può essere stato piuttosto documentato da foto, in gran parte raccolte da privati. Ed a questi in particolare si rivolge l’Amministrazione comunale per realizzare questo Archivio.

