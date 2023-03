Centinaia di magliette blu hanno affollato il parco Fausto Noce di Olbia per la quinta edizione della manifestazione “Correre insieme per l’autismo”. L’evento, nell’ambito del programma di appuntamenti organizzato dall’associazione Sensibilmente ODV in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, è stato realizzato con l’Academy Olbia Atletica e ha visto la partecipazione record di oltre 1500 giovani “atleti” delle scuole primaria, media e di secondo grado.

Una grande festa all‘insegna dello sport e dell’inclusione che ha regalato medaglie a tutti i partecipanti e premi alle scuole con il maggior numero di adesioni: il Quarto circolo tra le primarie, la scuola media “E. Pais” tra le secondarie di primo grado e l’Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora” per le superiori.

Ad aggiudicarsi le gare agonistiche, le staffette maschile e femminile, rispettivamente gli studenti del Liceo Classico linguistico “A.Gramsci” e del Liceo Scientifico ”L.Mossa”, mentre i più piccoli hanno corso i 200 metri, distanza accessibile a tutti. Un premio speciale è stato conferito allo psicologo dello sport ed educatore motorio Fabrizio Biancu.

«Vogliamo ringraziare tutti gli insegnanti per aver coinvolto un numero di studenti davvero inaspettato – ha commentato Licia Asara, istruttrice dell’Academy e curatrice dell’evento sportivo – e la vice sindaca Sabrina Serra per il supporto e la collaborazione».

La settimana di sensibilizzazione dell’associazione Sensibilmente prosegue domani mattina con lo spettacolo di Kamischibai a cura di Andrea Bebbu, alle 10.30 presso la libreria “Per filo e per segno” mentre nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 21.00, porte aperte a casa “Luogo Comune”, progetto di vita indipendente per persone con autismo e disabilità. Domenica 2 Aprile, dalle 17.00, spettacolo teatrale di marionette e l’estrazione della lotteria nell’aeroporto Costa Smeralda

© Riproduzione riservata