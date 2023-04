Torna a San Teodoro “Currendi in Pischera”, la manifestazione di corsa campestre lungo i sentieri naturalistici della laguna che ogni anno raduna centinaia di appassionati tra professionisti, amatori e moltissimi curiosi. L’evento si terrà come di consueto il 25 aprile ed è uno tra gli appuntamenti fissi della primavera teodorina grazie al mix vincente tra sport, natura e socialità.

Organizzata dall’Atletica San Teodoro, in collaborazione con la società Stagno, il patrocinio del Comune e con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL, “Currendi in Pischera – VII Trofeo del Fenicottero – IV Memorial Alberto Ventroni", è una manifestazione molto amata dai teodorini, che la vivono come un momento di aggregazione e divertimento in uno degli scenari più suggestivi del centro gallurese. La competizione si svolge infatti lungo i percorsi naturalistici che costeggiano la Laguna di San Teodoro, alla spalle della bellissima spiaggia La Cinta e con una vista privilegiata sui fenicotteri rosa. Oltre alla competizione dedicata ai professionisti, la kermesse prevede una camminata ludico-motoria a passo libero di 3 chilometri aperta a tutti.

L’edizione di quest’anno si arricchisce inoltre di un evento collaterale che avrà luogo lunedì 24 alle 16.30 presso il Teatro Comunale e che prevede la proiezione ed il racconto di una selezione di immagini scattate dal fotografo sportivo, Giancarlo Colombo, nel corso delle ultime Olimpiadi. Sarà lo stesso fotocronista a spiegare l’emozione dietro ognuno dei suoi scatti ad agli atleti olimpici, della nazionale italiana e non solo. Grande appassionato di maratone, Giancarlo Colombo è stato fotografo ufficiale delle più importanti maratone del mondo tra cui quelle di Dubai, Boston, Roma, Londra, Berlino, Tokyo, Chicago, New York e Milano. Oggi è riconosciuto internazionalmente come uno dei migliori fotografi di atletica leggera ed è spesso il responsabile dei fotografi per la World Athletics e la EAA (federazioni internazionale ed europea di atletica leggera). Personaggi di spicco quali Usain Bolt, Stefano Baldini, Gianluca Genoni, Tony Valerutz, Simone Origone o le attuali medaglie olimpiche di Tokyo2021 e tanti altri, sono passati dall’obbiettivo della sua macchina fotografica. Nel 2011 l'USSI-GLGS (Unione Stampa Sportiva Italiana) lo ha inoltre nominato "Miglior Fotografo Sportivo per il 2011" e, nello stesso anno, il giornale Gazzetta dello Sport "Sport Week" elegge una sua foto come immagine da ricordare.

Sotto il profilo prettamente sportivo la competizione vanta la presenza di società provenienti da tutta la Sardegna e alla competitiva possono partecipare tutti gli atleti e le atlete delle categorie FIDAL, giovanili e assolute. Inoltre, in base ai regolamenti FIDAL, possono prendervi parte tutti coloro che, non essendo tesserati Fidal, sono tesserati con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attualmente in regime di convenzione con la FIDAL, e sono in possesso del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica settore atletica, il quale dovrà essere presentato obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione.

La gara è aperta anche alle categorie juniores, tra cui i numerosi piccoli atleti iscritti all’Atletica San Teodoro, e tutti bambini partecipanti riceveranno una medaglia ricordo.

