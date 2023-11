Volti nuovi domani pomeriggio nella riunione del consiglio comunale di Olbia dedicato all’incontro con i comitati di quartiere. Tra questi quello di Santa Maria-Orgosoleddu che ha eletto come nuovo presidente Pier Gabriel Deiana. Al suo fianco, all’interno del direttivo, la vicepresidente Tiziana Deiana, il segretario Matteo Sini e la tesoriera Giovanna Ruzittu.

«L’insediamento ufficiale è avvenuto a pochi giorni dalle elezioni di sabato 28 ottobre, quando oltre duecento cittadini si sono ritrovati sotto il gazebo allestito in piazza Nassirya per votare la nuova guida del quartiere», si legge in una nota del comitato: «Ad ottenere il maggior consenso è stata la lista “Progetto Orgosoleddu”, composta da nuove proposte, che nel programma elettorale ha scelto di dare massima priorità ad instaurare un dialogo aperto e costruttivo con l’amministrazione comunale».

Restano temi forti però le emergenze già in passato sollevate da cittadini e comitato: «La sicurezza dal rischio idrogeologico, a partire dalla manutenzione puntuale dei canali, la riqualificazione di piazza Nassirya affinché possa essere un vero luogo di aggregazione per adulti e bambini. Migliorie alla viabilità, con la sistemazione dei sensi unici e dei parcheggi e nuovi marciapiedi. Poi le iniziative culturali e sportive, a partire dal consolidamento dell’appuntamento estivo con “Cinema Nassirya”, le serate di cinema all’aperto ideate nel 2022 proprio da Pier Gabriel Deiana».

La parte informale della civica assemblea convocata per lunedì si aprirà alle 18 quando sarà data voce ai cittadini dei comitati.

