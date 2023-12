Il mare di San Teodoro protagonista anche nel periodo natalizio con l’evento “A mare in Christmas”, una giornata dedicata alla promozione dello sport e del rispetto dell’ecosistema marino e lagunare.

La manifestazione, organizzata da una pluralità di associazioni locali con il patrocinio del Comune di San Teodoro, si terrà nella scenografica spiaggia La Cinta nella giornata di sabato 16 dicembre e prevede una serie di iniziative volte a unire lo sport con la cultura del benessere e la promozione della pratica sportiva tutto l’anno. «L’idea progettuale – dice Manuela Ferro dell’asd Sport Academy – si inserisce nel percorso virtuoso iniziato con l’open day dello scorso 8 gennaio, voluto dal wind surf Coda Cavallo e da Surfstar, e con i progetti per le politiche di inclusione alle pratiche sportive portati avanti da Sport Academy, C. S. ECURITY, vivi in fitness e dallo Yacht Club San Teodoro costituito di recente. Tutte realtà che hanno a cuore gli interessi del mare e del territorio a esso legato». A spiegare i valori fondanti di questa prima edizione della kermesse, ideata come un vero e proprio progetto culturale, anche Giovanni Cocco, dell’associazione S’andala eventi. «Tra gli obiettivi che si siamo posti vi sono l’educazione alle pratiche sportive in tutti i periodi dell’anno, il rispetto del mare e della terra e la promozione delle buone pratiche alimentari che rispettino il territorio e la stagionalità delle produzioni».

«Per cercare di realizzare questi obiettivi – aggiunge inoltre Sebastiano Curreli di C.S.Ecurity – abbiamo esteso l’invito alle scolaresche del territorio promuovendo un percorso educativo, divulgativo e pratico su una molteplicità di sport acquatici e non solo, rivolto in primis alla fascia della popolazione più giovane. Tra le discipline che andremo a valorizzare annoveriamo: vela, wind surf, kite surf, wing foil, sup, kayak, canoa, nuoto, diving, beach volley, beach soccer, e beach tennis». Un ricco programma sviluppato grazie al coinvolgimento di decine di associazioni locali quali SideBox di Daniele Idini, lo Yacht Club San Teodoro, la scuola di windsurf di Nicola Canalis, la scuola surf star di Eugenio Patrone, Coluccia windsurf di Francesca Alvisa, Time out Volley di Debora Arberi e la collaborazione del centro commerciale naturale Live Teo-D’oro e Decathlon Italia.

Il programma della giornata

Raduno Spiaggia La Cinta ingresso principale (area docce)

Ore 08.30 - 10.00 pulizia della spiaggia La Cinta;

Ore 10.00 - 11.00 scuola addestramento cani di salvataggio;

Ore 11.00 – 11.30 pausa merenda ecologica;

Ore 11.30 - 13.00 lezioni e prove di windsurf, sup, canoa e kayak;

Ore 13.00 - 14.00 pausa pranzo

Ore 14.00 - 16.30 proseguono gli sport acquatici (windsurf, sup, canoa e kayak) e a cura dello Yacht Club San Teodoro ci sarà un’introduzione all’uso della barca a vela;

Ore 14.00 – 16.30 inizio degli sport a terra tra cui beach volley, beach soccer, beach tennis e i giochi antichi;

Ore 15.30 staffetta dei Babbi Natale con i Sup.

