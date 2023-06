Inizia domani nel borgo di Cannigione la tre giorni di eventi civili e religiosi legati alla festa patronale di San Giovanni Battista. Inserite nel programma estivo dell’Amministrazione comunale, e organizzate dal Comitato festa patronale, ci saranno sagre, raccolta sangue, regate, folclore e tanta musica (tra bande musicali, artisti singoli e dj).

In particolare c’è da segnalare sabato 24 giugno alle 22, presso il Parco Riva Azzurra, il concerto gratuito del noto artista Fausto Leali, mentre il giorno successivo alla stessa ora avrà luogo l’esibizione del comico Giuseppe Masia. Il tutto anticipato domani, a partire dalle 21, in via Nazionale, dalla Notte Bianca, organizzata dall’Asccr.

Per quanto riguarda i momenti religiosi, anticipata dalle novene, sabato 24 giugno alle 19 è in programma la Messa solenne, presso il Parco Riva Azzurra, che sarà presieduta dal vescovo emerito di Oristano, Ignazio Sanna. Prima della messa ci sarà la processione per le vie del borgo, con imbarco della statua del Santo protettore su un mezzo nautico che, dal porto, in corteo di barche, navigherà nelle acque del golfo sino all’isolotto di Zu Paulu, a La Conia.

Da segnalare domani, venerdì, alle 20, la benedizione di “Lu focu di Santu Gjuanni” e subito dopo la sagra di “Lu casgju furriatu” (formaggio fuso e miele).

