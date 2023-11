“Insieme a scuola contro la violenza di genere” è il progetto predisposto dal Comune di Budoni per sensibilizzare i ragazzi delle scuole sul tema della violenza sulle donne. L’iniziativa si svolgerà giovedì 30 novembre, alle 15, presso l’anfiteatro Andrea Parodi, in piazza Giubileo, e vedrà la presenza di Patrizia Desole, presidente dell’associazione “Prospettiva Donna”, centro antiviolenza e casa rifugio con sede ad Olbia, e delle sue operatrici.

Al centro del progetto c’è il coinvolgimento dei docenti di riferimento che ruotano attorno agli istituti scolastici, affinché diffondano una maggiore consapevolezza e riflessione sull’immagine della donna. Un’esigenza quanto mai attuale dovuta alla costante crescita di fenomeni di violenza, da cui la Gallura non è immune.

Dai dati raccolti da Prospettiva Donna, dal 2009 ad oggi, emerge un aumento del 50% delle richieste di aiuto, anche da parte di giovanissime e molte delle richieste di intervento provengono proprio dalle scuole del territorio. «Da qui la necessità di un intervento mirato e indirizzato alle docenti – si legge in una nota del Comune di Budoni - perché il ruolo giocato dalla scuola è fondamentale nel diffondere una cultura rispettosa di entrambi i generi». Conoscere l’operato di associazioni come l’olbiese Prospettiva Donna è fondamentale per prevenire ed affrontare il fenomeno. «Sappiamo che i centri antiviolenza costituiscono il fulcro della rete territoriale della presa in carico delle donne vittime di violenze e il 30 novembre sarà l'occasione giusta offerta dalle operatrici del centro per esporre cosa sia un centro antiviolenza, come opera, cosa offre e per insegnare alle donne ad evitare o affrontare le relazioni tossiche».

© Riproduzione riservata