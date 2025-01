E’ festa a Berchiddeddu con l’associazione gruppo folk “Valle di Olevà”, che da anni lavora alla riscoperta dell’identità e delle tradizioni del piccolo borgo. La frazione di Olbia celebra la sua storia proponendo un’intera giornata di cucina tipica, balli, musica e la ripresentazione dell’abito tipico, vera riscoperta degli ultimi anni.

Una ricostruzione minuziosa, frutto di interviste agli anziani, ricerca dei tessuti e dei sarti che potessero ridare vita agli indumenti ormai vivi solo nella memoria. “Carreri in festa”, manifestazione patrocinata dal Comune di Olbia, si apre domattina alle 10 con l’inaugurazione degli stand delle specialità locali in Piazza Santa Maria e delle corti nelle vie adiacenti; momento molto sentito dalla comunità, alle 11.30, la vestizione dell’abito tradizionale dell’uomo e della donna, con la spiegazione delle ricerche che hanno riportato in vita il prezioso abito da sposa, l’abito indossato dalla vedova e il costume maschile. La giornata prosegue, alle 15.00, con l’esibizione del gruppo etnico Sos Oriundos e i suonatori di organetto Giovanni Asara e Salvatore Pittorra che in giro per il paese proporranno musiche tradizionali insieme al coro San Tommaso. In Piazza Santa Maria anche un’imperdibile mostra fotografica - una raccolta di immagini del gruppo folk “Valle di Olevà” e di foto storiche di Berchiddeddu - e l’esposizione di un antico scialle ritrovato.

