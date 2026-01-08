meteo
08 gennaio 2026 alle 07:03aggiornato il 08 gennaio 2026 alle 07:11
Freddo, neve e ghiaccio: la Sardegna nella morsa dell’invernoOggi temperature in lieve salita, ma nel weekend l’Isola tornerà a battere i denti
Dopo l’anteprima lo scorso novembre, in Sardegna è arrivato l’inverno.
Vento freddo, pioggia e neve anche a bassa quota, in Ogliastra, Barbagia, Limbara, a Campeda e in alcuni centri del Sassarese.
La preoccupazione è legata al ghiaccio nelle strade di montagna. Il maltempo dovrebbe concedere una tregua tra oggi e domani, con le temperature massime in risalita. Ma nel weekend la Sardegna batterà ancora i denti.
