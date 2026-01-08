Dopo l’anteprima lo scorso novembre, in Sardegna è arrivato l’inverno.

Vento freddo, pioggia e neve anche a bassa quota, in Ogliastra, Barbagia, Limbara, a Campeda e in alcuni centri del Sassarese.

Foto Neve Bruncu Spina 7 gennaio
La preoccupazione è legata al ghiaccio nelle strade di montagna. Il maltempo dovrebbe concedere una tregua tra oggi e domani, con le temperature massime in risalita. Ma nel weekend la Sardegna batterà ancora i denti.

