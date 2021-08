La situazione epidemiologica del Covid fa registrare ancora numeri in peggioramento per quanto riguarda la Sardegna.

Secondo il report della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 28 luglio e il 3 agosto si registrano 335 casi di persone attualmente positive per 100.000 abitanti (231 la settimana precedente) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi del 14,6%, mentre nella rilevazione precedente si era arrivati quasi a un +80%.

Per quanto riguarda le province, quelle sarde che destano maggiore preoccupazione in relazione all’incidenza dei casi (ogni 100mila abitanti), sono quattro: la soglia critica dei 50 casi è stata superata anche da Sassari (51), mentre restano abbondantemente sopra la Città metropolitana di Cagliari (303) e il Sud Sardegna (132).

Stabile Oristano con 57 casi per 100mila abitanti.

Sono invece sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid-19 in area medica (5%), mentre viene confermato il raggiungimento del limite del 10% nelle terapie intensive, che mette a rischio la permanenza dell’Isola in fascia bianca.

VACCINI – Per quanto riguarda i vaccini, sale al 54,5% la percentuale di sardi che hanno completato il ciclo di immunizzazione, ai quali si deve aggiungere un ulteriore 10,3% che hanno avuto solo la prima dose. Si tratta di un +4% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana.

E aumenta, anche se di poco, il numero degli over 60 che si stanno vaccinando: coloro che non hanno ricevuto nemmeno una dose passano dal 14% al 13,2%. Il report evidenzia poi come tra i 12 e i 19 anni c'è ancora un 65,4% che non ha ancora ricevuto il primo vaccino.

Nel dettaglio: la popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 87,4% (la media italiana è del 92,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% (media Italia 2,5%) solo con prima dose, mentre i 70-79enni che hanno completato il ciclo sono l’83,8% (+4,8% con una sola dose).

Tra i 60 e i 69 anni il ciclo vaccinale è stato completato dal 74,4% della popolazione (media Italia 78,6%) a cui aggiungere un ulteriore 8,8% (media Italia 6,2%) solo con prima dose.

Nelle ultime 24 ore in Sardegna sono state somministrate oltre 16mila e 200 dosi che portano il numero delle inoculazioni complessive da inizio campagna a 1.889.151, il 93,4% dei 2.022.100 di dosi consegnate dalla struttura commissariale.

