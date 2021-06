Il 18,8 per cento della popolazione sarda ha completato il ciclo vaccinale e un altro 26,8 per cento ha ricevuto solo la prima dose. Sono i dati riportati dal monitoraggio settimanale a cura della Fondazione Gimbe secondo il quale la percentuale degli over 80 con ciclo completo è pari al 77,7 per cento (più un ulteriore 9,9% solo con la prima dose); per quanto riguarda la fascia di età tra i 70 e i 79 anni, la percentuale che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 30,5% (a cui aggiungere un ulteriore 50,8% solo con prima dose), mentre la percentuale di popolazione dai 60 ai 69 anni con ciclo completo è pari al 22,1% a cui aggiungere un ulteriore 49,2% solo con prima dose.

Dall’inizio della campagna vaccinale, in Sardegna le dosi somministrate sono state 1.028.242. Nelle ultime 24 ore, secondo il report fornito dalla Regione, le dosi somministrate nei vari hub dell'Isola sono state 15.172.

E sempre ieri sono state consegnate 86mila dosi di Pfizer, domani mattina arriveranno circa 4.000 dosi di Janssen. Programmata per la prossima settimana la consegna di circa 117mila dosi, di cui 79.500 Pfizer, 28.000 AstraZeneca e 9.500 Moderna.

Salvo rimodulazioni, dalla settimana prossima ed entro l’1 luglio, in Sardegna sono attese 227mila dosi di vaccino anti-Covid.

GLI INDICATORI – I principali indicatori sull’andamento dell’epidemia sono ancora in miglioramento per quanto riguarda il territorio regionale. Sempre secondo la Fondazione Gimbe, nella settimana dal 2 all’8 giugno, emerge una riduzione dell’incidenza dei casi su 100mila abitanti (762, ossia -6%); in diminuzione anche i nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Calo infine per i posti letto occupati dai pazienti Covid: il 6% in area medica e il 3% in terapia intensiva.

(Unioneonline/s.s.)

