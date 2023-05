Arriva il maltempo nel fine settimana sulla Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per i territori del Flumendosa e della Gallura.

Le forti piogge, stando alle previsioni, interesseranno tutta la costa orientale a partire dal primo pomeriggio e fino alla nottata.

Per la giornata di domenica invece il centro meteo dell’Arpas prevede «cielo nuvoloso con precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli in mattinata». Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento.

Nei giorni successivi l’Isola potrebbe essere solo lambita da un ciclone che potrebbe portare forti precipitazioni tra Lazio e Campania.

(Unioneonline/E.Fr.)

