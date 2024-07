Un’altra domenica di super-lavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna.

Sono 11 gli incendi divampati in poche ore in altrettante località dell’Isola e in due casi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei.

Lo comunica il bollettino diramato dal Corpo Forestale.

I fronti più impegnativi sono stati quelli di Sa Banziga, in territorio di Buddusò, dove sono intervenuti due elicotteri e anche il SuperPuma; e quello di Abbasanta: anche in questo caso è entrato in azione il SuperPuma, per dare supporto alle squadre a terra impegnate a domare le fiamme divampate nella zona di Argiola Lepres.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata