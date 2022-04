Dopo due anni di pandemia si torna in piazza anche in Sardegna per celebrare i 77 anni dal giorno in cui l'Italia venne liberata dal nazifascismo e iniziò il percorso verso la Repubblica.

"Questo 25 Aprile ha un significato molto particolare e molto importante – ha detto il presidente della Camera Roberto Fico -. Intanto dobbiamo sempre ricordare che la nostra Costituzione e la nostra Repubblica derivano dalla lotta al nazifascismo e la resistenza ha contribuito in modo determinante e significativo alla liberazione del nostro Paese. Quindi tutto ciò che noi oggi siamo lo dobbiamo proprio alla lotta di quel periodo".

Quindi, riferendosi alla guerra russa in Ucraina, “la resistenza è resistenza – ha aggiunto -. Questo è un caso di violazione di ogni diritto, del diritto internazionale, l'entrata di un altro Paese in una nazione sovrana e democratica, quindi è chiaro che il combattimento in questo caso è resistenza".

GLI EVENTI – A Cagliari si terrà un corteo con partenza alle 10 da piazza Garibaldi, sosta al monumento dei caduti in via Sonnino, alla presenza del Prefetto e delle altre autorità civili e militari e delle associazioni di ex combattenti e d'arma, quindi l'arrivo in piazza del Carmine dove ci saranno interventi dal palco e i canti dell'Associazione nazionale partigiani d’Italia.

Alle 11 invece “DonneAmbienteSardegna” e “Sardegna pulita” organizzano una manifestazione dedicata a Julian Assange, il giornalista e fondatore di Wikileaks “privato della sua libertà e della libertà di stampa” perché “Julian Assange libero vale la libertà per tutti noi”. La manifestazione è prevista alle 11 in piazza Yenne, davanti alla statua di Carlo Felice.

A Sassari alle 10, nel cortile di Palazzo Ducale, l'Inno nazionale darà inizio alla cerimonia con gli interventi del prefetto di Sassari, Paola Dessì, del presidente della sezione di Sassari dell'Anpi, Thomas Arras, e del sindaco Nanni Campus. Ci sarà poi la deposizione delle corone d'alloro, in onore ai caduti, nella lapide dedicata al 25 Aprile.

Anche il Comune e la Prefettura di Oristano deporranno una corona di fiori davanti al monumento ai caduti di piazza Mariano, alle 8.30, mentre a Nuoro l'appuntamento è alle 9,45 al Sacrario militare del cimitero per i saluti del sindaco e del prefetto e posa della corona d'alloro dell'amministrazione comunale.

Celebrazioni anche ad Alghero e alla Maddalena.

