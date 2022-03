“Non riesco a pensare ad alcun bisogno dell'infanzia altrettanto forte quanto il bisogno della protezione di un padre”, diceva Sigmund Freud.

Sono tanti i lettori a pensarla allo stesso modo. E tanti sono stati quelli che hanno voluto condividere i loro pensieri e i loro scatti d’auguri in occasione della Festa del Papà.

Eccone una carrellata.

***

"Non tutti i supereroi indossano una maschera e tu sei uno di questi”, scrivono Tamara e Jennifer Piga di Donori, accompagnando la loro dedica con una foto assieme al loro “superman”.

Tamara e Jessica Piga con il loro papà (foto concessa)

***

“Ti amo sempre e per sempre”, scrive invece al suo papà, Fabio Fanti, la piccola Anna di Senorbì.

Anna di Senorbì con papà Fabio Fanti (Foto concessa)

***

Da Cagliari è papà Giancarlo Licheri a dedicare un pensiero alla figlia, “il più bel regalo della vita, vero e sincero”.

Giancarlo Licheri da Cagliari con la sua bimba (Foto concessa)

***

Altri auguri sono arrivati da Orroli, a William Pitzalis, dai figli Davide e Gabriel.

Papà William con Davide e Gabriel Pitzalis, di Orroli (Foto concessa)

***

Auguri anche da Iglesias, con un pensiero speciale di Edoardo Steri per il suo papà, anche questo accompagnato da una foto d’amore.

Edoardo Steri da Iglesias con il papà (Foto concessa)

***

Foto e messaggio d’auguri anche dal piccolo Lorenzo Concas, di Villacidro, per il papà Roberto.

Lorenzo Concas con papà Roberto da Villacidro (Foto concessa)

***

"Buona festa del papà al nostro super Mauro!”. L'augurio da Iglesias di Letizia, Virginia, Veronica ed Edoardo Steri.

La famiglia Steri di Iglesias (Foto concessa)

***

Tanti auguri anche al papà di Manuela Concas, che ha inviato la sua foto dedica da Arbus.

La foto inviata da Manuela Concas di Arbus

***

Da Massimo Scalas, residente a Pistoia con origini di Assemini, arriva invece una riflessione dedicata alla paternità: “Essere padre – dice – per me significa non proteggere i miei figli dai no della vita e incoraggiarli a mettersi alla prova per scoprire chi sono e per cosa sono venuti al mondo”.

***

Un pensiero sul senso di essere genitore anche da Piero Lecis, di Gonnosfanadiga: “Essere padre per me significa sognare il futuro guardando attraverso gli occhi di mia figlia. Scorgere nei suoi gesti l'essenza dell'amore e l'evolversi della vita”.

***

Salvatore Taras da Siniscola: "Mia cara Melissa, essere padre è tornare bambini, è ogni azione quotidiana fatta col cuore per la propria famiglia. Ogni giorno penso a quanto sia fortunato. Adesso hai 9 mesi e sono sempre più felice immaginando cosa potremmo fare tutti assieme quando sarai più grande. Per adesso ti coccolerò”.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata