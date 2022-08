Cinquemila metri quadri di territorio sardo in fumo a causa di due roghi divampati, per circostanze in fase di accertamento, nel Comune di Bottidda e in quello di Carbonia nella giornata di Ferragosto.

In entrambi i casi, oltre alle squadre anti-incendio coordinate dal Corpo Forestale, sono anche decollati i mezzi aerei.

A Bottidda le fiamme si sono sviluppate nella zona di Campone, percorrendo una superficie di circa 4.000 mq di macchia mediterranea e pascolo. Il rogo è stato spento con l’ausilio di un elicottero decollato dalla base di Anela.

Altri mille mq di macchia e un canneto in fiamme a Carbonia, nell’area di Case S’ortu de is Braus. In questo caso, in appoggio agli uomini a terra, è decollato un elicottero dalla base di Marganai.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata