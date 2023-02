La Commissione europea indaga sui soldi erogati alla Regione al Mater Olbia, l’ospedale gallurese di proprietà della Qatar Foundation. L’ipotesi di Bruxelles è che “non si possa escludere” che i soldi pubblici alla struttura privata possano costituire “possano costituire aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Tfue”, si legge in una comunicazione recapitata a Cagliari, con la quale si invita la Regione a fornire chiarimenti.

Il riferimento normativo è al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che nell’articolo citato recita: “Sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Dai documenti al momento a disposizione non è possibile stabilire a quanto ammonti la somma contestata. La Commissione Ue, inoltre, chiede di “fornire informazioni in merito al periodo di riferimento dell’aiuto", rilevando che “alla fine del 2019 nessuna impresa era stata colpita dalla crisi economica derivante dalla pandemia Covid 19”. In quell’anno il consiglio regionale aveva autorizzato una spesa di oltre 140 milioni suddivisa su varie annualità.

Le risposte dalla Sardegna erano attese per la fine di gennaio.

(Unioneonline/E.Fr.)

