C'è una nuova contesa nel campo minato della sanità. Tutto ruota intorno ai costi dei farmaci oncologici che in Sardegna «assorbono il 77,1%» dello stanziamento complessivo previsto per legge. Tradotto, per dirla con l'analisi della Regione, nell'Isola esiste un problema di «sostenibilità» economica, su cui Armando Bartolazzi ha proposto una “cura”. «Alcune terapie – ha rilanciato l'assessore riferendosi soprattutto ai farmaci innovativi – non possono essere date ai pazienti di ottant'anni e lo dico sebbene a quell'età mi stia avvicinando anch'io».

Lo sbilanciamento dei costi nelle cure contro il cancro è emerso giovedì, al convegno di Federsanità in cui Bartolazzi ha presentato la nuova Rete oncologica. E ieri, quando era chiaro che la posizione dell'oncologo-politico avrebbe scatenato polemiche, dall'entourage di Bartolazzi hanno precisato che «purtroppo non ci sono i fondi per erogare a tappeto certi farmaci», quindi «la scelta da fare – è stata l'aggiunta – è puntare sempre più decisamente sulla prevenzione». Tuttavia, sindacati e associazioni dei pazienti avevano già messo nero su bianco l'indignazione per «questo inaccettabile tentativo di voler stabilire un fine vita su base finanziaria».

