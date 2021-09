Attacco hacker contro la pagina Facebook di “Giulia giornaliste Sardegna”.

Anonimi pirati informatici sono riusciti a prenderne il controllo, impedendone l’accesso alle referenti dell’associazione, in prima linea per i diritti delle donne e la corretta rappresentazione dell'immagine femminile nei media.

L’accaduto è stato denunciato alla Polizia postale, con la speranza che gli autori dell’hackeraggio vengano individuati e la pagina finalmente “liberata”. "Spiace dirlo - il commento del direttivo Giulia alla vicenda - che proprio in questo momento, nel quale i diritti delle donne stanno subendo attacchi in tutto il mondo, si stia cercando di fermare una delle voci dell'informazione femminile che maggiormente in Italia e in Sardegna si sta battendo per una corretta rappresentazione delle donne nei media e nei sistemi di comunicazione in generale".

(Unioneonline/l.f.)

