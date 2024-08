La Sardegna sotto l'attacco del rinnovabile selvaggio.

Oggi, domenica 4 agosto, alle 14, uno speciale del telegiornale di Videolina con un'ora interamente dedicata a eolico e fotovoltaico, tra dati, progetti futuri e commenti. In studio, il caporedattore dell'Unione Sarda Mauro Pili e la condirettrice del Tg di Videolina Simona De Francisci, che ricostruiranno la storia della "battaglia" e le ultime evoluzioni, mettendo in luce cosa sia la legge moratoria e quali siano i suoi limiti. Non solo, sarà illustrata anche la legge Pratobello e si ascolteranno le voci di chi sostiene la causa, dai volti più noti della Sardegna ai suoi sindaci e i comitati.

© Riproduzione riservata