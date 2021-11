Il Governo deve farsi carico dell’emergenza sanitaria in Sardegna. Lo ha detto stamattina l’assessore alla Sanità Mario Nieddu in Conferenza delle Regioni, e ribadito successivamente in commissione Sanità dove, con il commissario dell’Ats Massimo Temussi, sta riferendo sulle criticità nei territori.

“La rivendicazione deve essere spostata dal livello regionale a quello nazionale – ha spiegato l’assessore prima della seduta del parlamentino – il Governo deve assumersene la responsabilità come ha già fatto con l’emergenza Covid perché i sistemi sanitari stanno collassando per la mancanza di personale, e noi non possiamo gestire questa situazione con gli strumenti ordinari, tutto ciò che potevamo fare l’abbiamo fatto, non abbiamo più medici da assumere, abbiamo fatto i concorsi, le selezioni e le stabilizzazioni”.

In particolare, Nieddu chiede “provvedimenti emergenziali, in deroga, che consentano di distribuire diversamente i medici che già abbiamo, perché noi non possiamo spostare il nostro personale per più di 50 chilometri”, ma anche “l’autorizzazione a spendere i nostri soldi per incentivare il personale”

