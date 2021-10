Beniamino Garau vince il ballottaggio e diventa il nuovo sindaco di Capoterra.

Nello scrutinio delle 21 sezioni, Garau (sostenuto da Psd'Az, Lega, Sardegna 20Venti e da due liste civiche vicine al centrodestra) ha ottenuto 4.740 voti (il 50,95%) contro i 4.563 (49,05%) di Beniamino Piga (a capo di sei liste civiche di centrosinistra). 177, dunque, i voti di differenza. Affluenza in calo: alla chiusura delle urne è stata del 45,7% (55,96% al primo turno).

Garau nuovo sindaco (Video di P.Carta)

Video - Garau nuovo sindaco di Capoterra: la festa

Tra i primi a commentare la vittoria di Garau, il governatore Christian Solinas, che ha espresso “grande soddisfazione" per l'affermazione di Garau. Secondo il governatore, originario proprio di Capoterra, la vittoria di Garau "conferma la validità della scelta del candidato, ma anche la fiducia che ancora la gente ripone nella guida della Regione". Soddisfazione anche per il Partito sardo d'Azione, che sottolinea la prima affermazione del centrodestra a Capoterra dopo 20 anni, e per la Lega.

Eugenio Zoffili, coordinatore del Carroccio in Sardegna, commenta: "Complimenti e auguri di buon lavoro a Beniamino Garau, nuovo sindaco di Capoterra. Un risultato, questo del ballottaggio, che conferma l'andamento positivo di due settimane fa, quando la Lega in Sardegna ha visto crescere sia il numero dei consiglieri comunali che quello dei sindaci da noi sostenuti o a noi vicini", ha scritto il deputato di Erba su Facebook. Aggiungendo: “La Lega di Capoterra ha lavorato in modo encomiabile in questa campagna elettorale ed ha ottenuto un altro risultato storico: per la prima volta, nel Consiglio comunale siederà un consigliere leghista, Gavino Meloni, che saprà rappresentare al meglio le istanze della cittadinanza”.

(Unioneonline/l.f.)

Aggiornamento dai seggi: Paolo Carta

© Riproduzione riservata