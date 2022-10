Aveva a casa 2,5 chili di marijuana e altre infiorescenze. Andrea Dettori, 41 anni di Cabras, ieri è stato arrestato dai carabinieri della stazione del paese e della Sezione operativa della Compagnia di Oristano e oggi è comparso davanti alla giudice Carla Altieri per il processo per direttissima. Assistito dall’avvocata Andreina Spada, in accordo con la pm Sara Ghiani, ha patteggiato una pena di un anno e 4 mila euro di multa (pena sospesa).

L’operazione dei militari rientra nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio provinciale. Da tempo i carabinieri seguivano le mosse e i movimenti un po’ sospetti del quarantunenne fino al blitz di ieri quando hanno effettuato controlli più approfonditi. Perquisita l’abitazione hanno trovato la droga in un involucro, infiorescenze, una pianta e il materiale per il confezionamento delle dosi.

