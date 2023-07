È la transizione ecologica, e il suo legame con l’informazione, la protagonista della terza edizione del Premio “Gianni Massa”, organizzato dal Corecom Sardegna. Domani, alle 11, si svolgerà la premiazione nel Transatlantico del Consiglio regionale, a Cagliari, con tre diverse categorie chiamate a produrre elaborati sul tema: quella del giornalismo, dell’università e della scuola.

Per le prime due sezioni è previsto un premio da 2mila euro, mentre il vincitore per le scuole farà ottenere 3mila euro al suo istituto, per l’acquisto di materiali o servizi di natura educativo-formativa.

«Si tratta di una delle iniziative del Corecom Sardegna per favorire l’educazione ai media», spiega il Presidente del Comitato, Sergio Nuvoli, «l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione, la conoscenza, la capacità di analisi e di interpretazione critica dei linguaggi, dei contenuti e dei messaggi trasmessi. Pensiamo che la memoria di uno dei più grandi giornalisti sardi si conservi anche invitando le giovani generazioni ad imitarne lo spirito critico e l’onestà intellettuale».

Tra gli invitati all’evento, anche il figlio e le figlie di Gianni Massa, oltre al Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il governatore Christian Solinas, i rettori dei due atenei sardi, Gavino Mariotti e Francesco Mola, il Direttore scolastico regionale Francesco Feliziani, il Presidente dell’Ordine dei giornalisti Francesco Birocchi e la Presidente dell’Associazione stampa sarda Simonetta Selloni.

