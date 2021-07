Dodici incendi si sono sviluppati oggi in Sardegna, per 5 di questi è stato richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Si tratta dei roghi a Ghilarza, in località “Ena Trasino”, dove è arrivato un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di bonifica sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza con il personale eliportato e cinque squadre Forestas dei cantieri di Samugheo e Villaurbana; a Oschiri, in zona “S. Stefano”, dove hanno operato tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Limbara, Anela, Alà dei Sardi e due Canadair. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oschiri con il personale eliportato, la Stazione forestale di Berchidda, i barracelli di Oschiri e Berchidda e la squadra di Forestas cantiere di Berchidda, Monti e Oschiri, oltre ai Volontari di Ozieri e ai Vigili del fuoco; e sempre a Oschiri ma in località “Battigadeddu”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oschiri con il personale eliportato.

Fiamme anche a Talana, dove è giunto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Tortolì con il personale eliportato, le squadre di Forestas di Talana. Infine, incendio in territorio di Baunei, località “C. Cabras”, dove è arrivato un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Tortolì con il personale eliportato e le squadre di Forestas di Baunei.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata