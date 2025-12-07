«Stamattina mi sono svegliata e ho letto una frase. Mi scuso in anticipo, utilizzerò un termine molto forte che non mi appartiene, non mi è mai appartenuto, ma che descrive ciò che io spesso, quotidianamente, leggo su di me. E allora un signore, un sardo, un uomo, ha scritto se avessi voglia di farmi una bella sco***a».

Inizia così, con una “rivelazione” che ritiene necessaria per denunciare la violenza psicologica che, da donna, è costretta a subire, un video dell’assessora al Lavoro, Desirè Manca: «Non voglio far finta di niente. Non riesco», dice, «Questa è sempre stata e sempre lo sarà la mia " battaglia" personale».

Si scusa per «per il termine», che «non appartiene sicuramente al ruolo che io ricopro. Ma questo per descrivere esattamente cosa viva quotidianamente, qual è la violenza verbale e psicologica che una donna che sceglie di essere libera e una donna che sceglie di essere quotidianamente se stessa, anche nel ruolo che ricopre, deve subire».

Oggi sono emersi dei dati: descrivono Sassari come una città in cui la violenza sulle donne è fortemente in crescita. «Una donna su tre chiede aiuto e questi sono gli ultimi dati che vengono descritti dai centri antiviolenza della mia città, dove sono nata, dove sono cresciuta e dove attualmente vivo».

C'è tanto lavoro da fare, secondo Manca, «perché spesso si pensa che la violenza sia solo fisica, ma quella più dolorosa, quella più difficile anche da combattere davvero è quella psicologica ed è quella verbale. E allora io cerco di essere sempre molto presente verso tutte le donne che hanno necessità di essere ascoltate, hanno necessità di un aiuto e oggi scelgo anche di mostrarmi così».

Ha dei segni sul seno: «Ho subito un intervento, un piccolo interventino alla pelle, ho scelto di non coprirmi, ma perché io sono sempre stata così nel bene e nel male, scelgo anche questa volta di mostrare come esattamente sono».

Enrico Fresu

