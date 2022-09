Respinto il ricorso della Regione: è confermato il Dpcm del marzo scorso recante che conteneva la “Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola".

La decisione è del Tar del Lazio: respingendo le censure avanzate dalla giunta regionale che chiedeva un maggiore coinvolgimento, ha confermato tutto l’impianto del provvedimento governativo.

Nel testo varato dall’esecutivo Draghi è prevista la realizzazione di due rigassificatori galleggianti, uno nel porto di Portovesme e l’altro a Porto Torres, che verranno serviti da navi gasiere. Gli impianti si aggiungeranno a quello nell'area portuale di Oristano.

Secondo i giudici amministrativi il ricorso proposto "non ha pregio, perché muove da un equivoco di fondo che il collegio deve dipanare, a garanzia stessa dell'autonomia differenziata della Sardegna".

Nella sentenza viene esclusa la violazione della competenza concorrente in materia di energia sostenuta dalla Regione, perché se è vero che il Gnl "può servire anche, ma non solo, a produrre energia elettrica, il settore del gas naturale non può esser automaticamente ricompreso invero nel concetto di energia elettrica, come se l'indicazione della competenza concorrente regionale fosse una clausola aperta e adattabile ad ogni sopravvenienza".

Per il Tar "nessuna intesa” tra Stato e Regione “è prevista quanto alla localizzazione e all'individuazione delle infrastrutture necessarie per il trasporto e lo stoccaggio del gas".

Da Villa Devoto era stata sostenuta anche la necessità d dare ascolto ai territori prima di adottare qualunque decisione. Scrive il Tar: "Prima di predicare che siano sentiti i territori e che il Dpcm non discrimini i Comuni contermini a quelli serviti per primi, è compito della Regione, per leale collaborazione, effettuare una sintesi ragionevole, proporzionata al fine e precisa nei tempi e nell'oggetto, delle esigenze connesse all'implementazione delle reti a Gnl".

