La maggioranza rompe il silenzio dopo la sentenza che rigetta il ricorso di Alessandra Todde contro l’ordinanza ingiunzione di decadenza. «Siamo di fronte alla sentenza di un Tribunale e da rappresentante delle istituzioni ho il dovere di accettarla, anche se non soddisfa le mie aspettative - sostiene la capogruppo di Avs Maria Laura Orrù - Per quanto riguarda il quadro politico, invece, sono dispiaciuta e preoccupata: è innegabile che il Consiglio regionale in qualche modo subisca la vicenda, a prescindere da come si svilupperà, perché non è semplice lavorare in questa situazione».

Pensando agli auspici, infine, mi auguro che la vicenda abbia un epilogo positivo per la presidente Todde e per la maggioranza del Campo largo e forse anche per i rappresentanti del centrodestra che potranno così smettere di mostrare il coraggio che cela la paura di abbandonare il Consiglio».

Non è invece preoccupato Valdo Di Nolfo (Uniti con Todde): «La mia interpretazione è netta. Non c'è decadenza, è chiaro che arriverà una sanzione pecuniaria come già accaduto in passato. Andremo avanti convinti e determinati verso il prosieguo della legislatura».

