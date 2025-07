Tutto pronto per la settima edizione del Silent Sardinia Festival, l’evento a basso impatto ambientale che unisce spettacolo dal vivo, musica, danza e laboratori creativi in un format innovativo e sostenibile. Il festival parte venerdì 18 luglio dal Lido di San Giovanni di Alghero e prosegue il giorno successivo, 19 luglio, a Telti, per poi toccare Aglientu, Vignola Mare, Santa Teresa Gallura e Cannigione.

Il format è semplice e rivoluzionario: tutti gli spettacoli si fruiscono in cuffia, per immergersi nei suoni e nelle performance senza disturbare l’ambiente né la fauna locale. Ogni appuntamento si svolge all’aperto e accoglie un pubblico dai 3 anni in su.

Tra i momenti clou, la performance "Alla ricerca del Mio Posto" della danzatrice e coreografa Silvia Pinna, che condurrà gli spettatori in un suggestivo viaggio tra movenze e musica sotto le stelle.

Accanto agli spettacoli, spazio alla creatività green con i laboratori ecologici per bambini curati dalla psicologa dell’infanzia Julie Messina (Studio Colibrì Venezia), dove materiali di scarto diventano opere d’arte.

Ogni serata si chiude con la Silent Disco Night: tre canali musicali per ballare in cuffia, con cuffie WiFi distribuite gratuitamente. Una festa inclusiva, colorata e silenziosa, aperta a tutte le età.

Il programma:

18 luglio – Alghero (Lido San Giovanni)

19:30 Laboratori ecologici per bambini

20:45 Spettacolo di danza con Silvia Pinna

21:45 Silent Disco Night con tre selezioni musicali

19 luglio – Telti (Area Duomo)

18:30 Laboratori creativi

20:45 Spettacolo coreutico

21:45 Silent Disco Night

Le cuffie sono a numero limitato. È consigliata la prenotazione via Sms o WhatsApp al 324 6096565, indicando nome, cognome, giorno, turno e numero di posti.

Per il noleggio è richiesto un documento di identità, che verrà restituito al termine. www.silentsardiniafestival.it

