Si preannuncia un pomeriggio di temporali su mezza Sardegna. Tutti i settori orientali, oltre al Cagliaritano e il Sulcis, sono interessati da un avviso di allerta meteo diramato intorno alle 13 dalla Protezione civile regionale e valido dalle 14 alle 21.

La criticità è di codice giallo, quindi ordinaria, e riguarda i bacini di monitoraggio di Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu e Gallura.

Dal comune di Cagliari, che rilancia il bollettino, viene spiegato che “in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori. Limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza. Mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile”.

