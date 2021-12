Ventuno gradi di massima a Lanusei e in alcune zone della costa ogliastrina, ma anche 20 ad Alghero, 19 a Orosei e Tempio, 18 a Cagliari e Sassari.

Il tutto con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’Isola. Capodanno primaverile in Sardegna, con l’anticiclone africano che impone una pausa all’inverno.

"Il tempo ormai sta tendendo a stabilizzarsi - conferma Alessandro Gallo, esperto di Meteo Network Sardegna - raggiungendo già in queste ore temperature tipicamente primaverili, quasi da inizio estate, che resteranno stabili almeno sino a dopo Capodanno".

La Sardegna può dunque archiviare, per il momento, le piogge dei giorni scorsi e le nevicate di fine novembre, salutando l’anno nuovo con un clima decisamente gradevole.

"I valori termici sono ancora in graduale aumento - spiega il meteorologo -, avremo massime di 20 gradi per Capodanno, ma anche qualcosa di più in alcune aree della regione. In particolare, l'effetto dell'alta pressione africana e il geopotenziale alto ci regaleranno alcune giornate di clima temperato. Così congederemo il 2021 con un cielo poco nuvoloso, salvo qualche debole addensamento o velatura in transito, accogliendo il nuovo anno senza variazioni significative".

L’unico inconveniente potrebbe arrivare dai venti. Sono stati forti per tutta la settimana ma ora scenderanno d’intensità, seppur con una debole brezza ancora presenta tra la sera del 31 dicembre e il primo gennaio.

Confermano un primo giorno del 2022 con cielo sereno e poco nuvoloso anche i meteorologi dell'Arpas di Sassari, che annunciano però possibili foschie in mattinata.

