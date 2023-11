Da più prolifica d’Italia, e di gran lunga, a regione che fa meno figli. Tutto in 70 anni. Il tracollo demografico della Sardegna è noto. La sua entità emerge dal nuovo sistema di analisi dei dati messo a disposizione dall’Istat nella giornata di ieri, che permette di raffrontare i parametri con un click veloce.

Il principale indicatore del database è il tasso di fecondità, ossia il rapporto tra nati vivi e donne in età fertile, che per l’istituto di statistica va dai 15 ai 49 anni. Si può viaggiare nel tempo, indietro fino al 1952. E il confronto fra epoche è impietoso.

Negli anni del boom economico in Sardegna nascevano più di tre bambini per ogni donna. Il rapporto era di 3,80 nel ‘52, di 3,74 l’anno successivo, con un nuovo incremento a 3,78 nel ‘54. Quel decennio l’Isola è sempre stata in testa alle classifiche di natalità. L’età media delle madri era di meno di 30 anni.

A capovolgere la classifica, si arriva al 2022: il dato stimato per l’isola è di 0,95 figli – nemmeno uno – per ogni donna. Record negativo, con una riduzione anche rispetto all’anno precedente, quando il rapporto era a 0,99.

(Unioneonline/E.Fr.)

