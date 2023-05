È la bandiera dei quattro mori a sventolare sul palco della cerimonia di premiazione della Gara nazionale di Diritto Internazionale umanitario, organizzata come ogni anno dalla Croce Rossa.

A Roma, nessuno come la Sardegna, e in particolare come gli studenti del Convitto Vittorio Emanuele II di Cagliari, che rappresentando l’isola, hanno portato a casa il primo posto, davanti a Lazio ed Abruzzo.

«Grazie a tutti, studenti e studentesse, docenti», ha dichiarato il presidente della Cri Rosario Valastro, «che avete creduto con noi a questo progetto, e complimenti per come avete lavorato nelle varie stazioni. La tutela della dignità dell'uomo è il messaggio più grande che possiamo diffondere per costruire una società migliore».

