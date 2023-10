Sono numeri rassicuranti, quelli che il Viminale ha reso noti a proposito della Sardegna, per quanto riguarda la criminalità. Le province dell’Isola, nei dati rielaborati da Il Sole 24 ore, sono tra le più sicure d’Italia. Il focus, che tiene conto dei delitti denunciati, fa emergere un calo generale dei reati su tutto il Paese, con la Sardegna che non fa eccezione, anzi.

La provincia di Oristano, in particolare, sarebbe l’ultima in Italia per criminalità. Nel 2022, infatti, sono state 2588 le denunce: con 1658,1 denunce ogni 100mila abitanti (in calo del 13,2%), è la centoseiesima provincia su centosei. Da questo punto di vista, la “peggiore” della regione sarebbe Sassari, comunque al sessantesimo posto complessivo. In fondo alla classifica anche Cagliari, alla posizione 88 con 2606,8 denunce ogni 100mila abitanti, e Nuoro – all’ottantaseiesima.

Eppure in quest’ultima emerge un dato allarmante sul fronte degli omicidi volontari: tra il 2019 e il primo semestre del 2023, a Nuoro ne sono stati denunciati 2,4 ogni 100mila abitanti. Cifre importanti, che la rendono la terza provincia d’Italia in questa triste classifica: peggio hanno fatto solo Agrigento (2,9) e Foggia (2,7). In compenso, sempre analizzando il numero di denunce per specifica tipologia di reato, Nuoro è penultima in Italia per furti in abitazione e violenze sessuali.

Furti che sono quasi assenti proprio a Oristano: la provincia fa poco peggio di Nuoro per quelli in abitazione, ma è in fondo alla classifica nazionale in quelli con strappo e con destrezza. Penultimo posto per Oristano anche per quanto riguarda le estorsioni.

