Prosegue in Sardegna il calo di positivi al Covid-19 ogni 100mila abitanti. Nella settimana tra il 29 settembre e il 5 ottobre si attestano su 119 mentre nel periodo di rilevazione precedente erano 206.

Il dato è stato elaborato dalla Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio del giovedì.

Si registra, però, un aumento dei nuovi casi (5%) rispetto alla settimana precedente dopo tre settimane di decrescita.

Rimangono infine sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid.

VACCINI – Sempre secondo il monitoraggio, i sardi che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 74,2 per cento (la media italiana è del 72,4), a cui occorre aggiungere un altro 4,3 per cento che ha ricevuto invece solo la prima dose.

Gli over 50 che non hanno ricevuto alcuna dose sono il 9,7%, poco sopra la media Italia che arriva al 9,5%, mentre il tasso di copertura vaccinale per le terze dosi è pari allo 0,8% (media Italia 2,4%). Secondo il report nazionale i sardi vaccinati con due dosi o la monodose, in termini assoluti, sono 1.186.777, mentre le somministrazioni complessive ammontano a 2.395.480, ossia l'87,1% delle 2.751.713 consegnate all'Isola dalla struttura commissariale.

