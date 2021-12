Altri 250 casi di Covid si registrano oggi in Sardegna secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Con 3.706 persone testate e 9.545 tamponi molecolari e antigenici processati in totale, il tasso di positività si attesta al 2,6%.

Nessuna nuova vittima del virus è stata rilevata nelle ultime 24 ore, mentre crescono i ricoveri in tutti i reparti.

In terapia intensiva si trovano otto pazienti, due in più rispetto al dato di ieri. I positivi al Covid ricoverati nei reparti non critici sono invece 109 (+21 rispetto al bollettino di ieri).

I sardi in isolamento domiciliare ammontano a 3.344, sono 54 in più rispetto al dato di 24 ore fa.

Il 15 dicembre 2020, esattamente un anno fa, i contagi furono 231 (19 in meno rispetto ad oggi). Ma quel giorno ben dodici sardi persero la vita a causa del virus, e negli ospedali i numeri erano ben più allarmanti, con 570 pazienti in reparti non critici e 58 in terapia intensiva. Ed è soprattutto sulle vittime e sui ricoveri che si vede l’effetto innegabile delle vaccinazioni.

