Quella di Nuoro è la provincia con il più alto aumento di contagi da Covid nell’ultima settimana. Il dato emerge dal report della Fondazione Gimbe, secondo cui i nuovi casi settimanali sono in crescita solo in quattro province italiane.

Bologna (+3,2%), Rimini (+0,4%), Biella (+1,7%) e, appunto Nuoro dove si registra un aumento significativo (+32,7%).

Sul fronte regionale nuovi casi abbastanza stabili, diminuzione dello 0,1% nell’ultima settimana. Gli attualmente positivi per 100mila abitanti fanno registrare un miglioramento passando da 1.583 a 1.513.

Su base provinciale, a fronte del dato di Nuoro, dove l’incidenza è a 640, casi in diminuzione in tutte le altre province: Sud Sardegna -6,2%, con incidenza a 620; Città Metropolitana di Cagliari incidenza a 600 e calo del 3,2%; Oristano -7,7% con incidenza a 571; infine Sassari, incidenza a 347 e -2%.

Resta sopra la media nazionale, ma sotto la soglia del 15%, la pressione sui reparti non critici (14,7%) e sulla terapia intensiva (4,9% con una media nazionale del 3%).

VACCINI – Quanto alla campagna di vaccinazione, la percentuale di persone con più di 5 anni senza una dose è dell’8,2%, più alta rispetto alla media nazionale del 7.

Coloro che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino sono ancora il 5,9% (media Italia 7,1%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose per le persone immunocompromesse è del 24,8% (media Italia 25,8%), mentre per gli over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79 è del 4,1% (media Italia 11,5%).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata