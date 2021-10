Sono ancora in calo i nuovi casi di Covid-19 in Sardegna, che tornano sotto quota 20, con un tasso di positività che si attesta allo 0,2%. Confermata una nuova vittima, mentre, guardando alla situazione negli ospedali, scende ancora il numero dei pazienti assistiti sia in area medica che in rianimazione.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalle autorità regionali venerdì 15 ottobre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 19 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1.827 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.304 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (uno in meno rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 76 (3 in meno rispetto a ieri).

1.526 sono i casi di isolamento domiciliare (20 in meno rispetto a ieri).

Si segnala il decesso di una persona residente nella provincia di Nuoro”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata