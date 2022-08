Rallenta la curva dei contagi da Covid-19 in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso: un uomo di 85 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.

I nuovi casi accertati di contagio da coronavirus sono 580 (- 135 rispetto a ieri).

Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.631 tamponi per un tasso di positività che scende dal 22 al 15,9 per cento.

Diminuisce la pressione sugli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (- 2), quelli in area medica 128 (- 4 rispetto a ieri).

In calo a 17.966 (-694) i casi di isolamento domiciliare.

