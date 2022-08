In Sardegna sono 1.168 gli ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (di cui 1.011 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.145 tamponi.

Cinque le vittime nelle ultime 24 ore: due donne di 91 e 97 anni e tre uomini di 61, 86 e 89, residenti nella provincia del Sud Sardegna.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (come ieri). Calano invece quelli in area medica, in totale 169 (-3).

Scendono a 29.414 i casi di isolamento domiciliare (-2.295).

