Sono 893 i nuovi casi confermati di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si registra anche la morte di una donna di 90 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. Ieri i nuovi contagi da coronavirus erano stati 727.

Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.302 tamponi (ieri erano stati 7.328).

In leggera flessione (-1) i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che si riaggiornano a quota 11. In calo (-6) anche i pazienti ricoverati in area medica, 302 secondo il bollettino regionale.

A quota 29.304 (+170) i casi di isolamento domiciliare.

(Unioneonline/v.l.)

