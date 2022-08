Sono 715 i nuovi casi confermati di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.239 tamponi.

In aumento a 11 (+2) i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. In flessione a 132 (-16) i malati di coronavirus ricoverati in area medica.

Si registrano, purtroppo, altri due morti: due donne di 80 e 96 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna.

Si riaggiornano a 18.660 (-859) i casi di isolamento domiciliare.

