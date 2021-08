Altri 314 casi di positività al Covid in Sardegna, dove, con 3.117 test eseguiti nelle ultime ore, il tasso di positività resta al 10% e dove si registra anche un incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Dei nuovi casi, ecco la suddivisione per province: Sassari +87, Nuoro +3, Cagliari +179, Sud Sardegna +34, Oristano +11.

Nel bollettino diramato dalle autorità regionali domenica 1 agosto non sono invece segnalate nuove vittime, che restano 1.502 da inizio epidemia.

Guardando agli ospedali, le persone assistite nei reparti di rianimazione dell’Isola sono in totale 17 (+4), mentre i pazienti in aerea medica per Covid sono 74 (-1).

In isolamento domiciliare sono entrate altre 264 persone, per un totale di 5.120 persone attualmente in quarantena.

Nell’ultimo aggiornamento si registrano anche 47 guariti, per un totale da inizio emergenza di 55.652. I contagi totali a livello regionale da marzo 2020 sono invece saliti a quota 62.365.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata