Sono 2.491 i nuovi casi confermati di positività al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.343 tamponi.

Si registrano, purtroppo, altre due vittime: un uomo di uomo di 61 anni e una donna di 64, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

In lieve calo a quota 7 (-1) i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ancora in aumento, invece, a 124 (+2), i pazienti ricoverati in area medica per coronavirus.

A quota 23.738 (+970) i casi di isolamento domiciliare.

