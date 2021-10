Resta sotto controllo l’epidemia di Covid in Sardegna: i nuovi casi giornalieri sono poco più di 20 e non si registrano nuove vittime. Il tasso di positività si attesta allo 0,8%. In netta discesa il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari, ma c’è un nuovo ingresso in terapia intensiva.

Ecco il bollettino integrale sull’epidemia nell’Isola diramato dalle autorità regionali sabato 16 ottobre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 22 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri erano 19, ndr), sulla base di 1962 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2454 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (uno in più rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 53 (23 in meno rispetto a ieri).

1517 sono i casi di isolamento domiciliare (9 in meno rispetto a ieri).

Non si registrano decessi”.

