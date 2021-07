In Sardegna altri 209 contagiati dal Covid. Ne dà notizia il bollettino giornaliero diffuso dalle autorità regionali.

I test effettuati nelle ultime ore sono 1.301 (numero inferiore alla media consueta, come sempre nei fine settimana), con un tasso di positività che supera dunque il 16%.

Non si registrano nuovi decessi, ma aumenta il numero dei pazienti ricoverati in area medica. Sono 64, undici in più rispetto al precedente aggiornamento. Stabile invece il dato sulle terapie intensive: i pazienti assistiti nelle rianimazioni dell’Isola restano 10.

Si registrano anche 37 guarigioni, per un totale da marzo 2020 di 55.328.

Le persone attualmente in isolamento domiciliare in Sardegna sono 3416 (+161).

Alla luce dei nuovi dati i casi totali di Covid riscontrati in Sardegna da inizio emergenza sono 60.298, mentre le vittime accertate sono in totale 1.497.

