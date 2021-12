In Sardegna altri 455 casi confermati di positività al Covid-19, secondo i dati forniti dalla Regione martedì 28 dicembre. Nel precedente aggiornamento ne erano stati individuati 466 in 24 ore.

Sono stati individuati sulla base di 3.856 persone testate, mentre in totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati ben 16.376 tamponi.

Il tasso di positività si attesta al 2,7%.

Per quanto riguarda gli ospedali, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (uno in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 136 (come ieri).

Attualmente nell’Isola sono 5748 sono i casi di isolamento domiciliare (278 in più di ieri).

Si registrano 2 decessi (ieri nessuno): un uomo di 77 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e una donna di 88 anni, residente nella provincia di Sassari.

Lo scorso anno – il 28 dicembre 2020 - i nuovi contagi giornalieri furono 156, mentre le vittime nelle 24 ore furono 21, uno dei giorni più tragici per la Sardegna dall’ inizio pandemia (Tutti i dati).

